Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів та ствольної артилерії : є поранений
Київ • УНН
Чоловік був поранений в результаті російського обстрілу в Чернігівській області, де було зафіксовано 28 вибухів в результаті мінометних, артилерійських і безпілотних обстрілів двох населених пунктів.
Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів, ствольної артилерії та скидання вибухових пристроїв по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 28 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
- Новгород-Сіверська громада: 12 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Красний Хутір та Гремʼяч.
- Семенівська громада: 16 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм, ствольної артилерії та БПЛА) в напрямку д н.п. Медведівка, Карповичі та Костобобрів.
Внаслідок обстрілів поранення зазнав чоловік 1968 р.н., з осколковими пораненнями обох ніг каретою швидкої допомоги доставлений до лікарні. Стан пораненого стабільний.
Інформація про загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 530 920 осіб особового складу і 7987 танків.