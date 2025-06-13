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Черговий приклад утиску релігійних свобод: в Севастополі окупанти намагаються відібрати храм у католиків

Київ • УНН

 • 204 перегляди

В окупованому Севастополі росіяни хочуть захопити храм римо-католицької громади та перетворити його на палац одружень. Це черговий приклад утиску релігійних свобод на півострові.

Черговий приклад утиску релігійних свобод: в Севастополі окупанти намагаються відібрати храм у католиків

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни запустили процес рейдерського захоплення будівлі храму римо-католицької громади, з якого планується зробити палац одружень, чи концертний зал. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни запустили процес рейдерського захоплення будівлі храму римо-католицької громади. Йдеться про колишній кінотеатр "Дружба", який до Другої світової був костелом. Тепер окупанти хочуть зробити з нього палац одружень, чи концертний зал

- йдеться в повідомленні.

В ЦНС наголосили, що це черговий приклад утиску релігійних свобод на півострові.

"кремль послідовно знищує незалежні громади, які не вписуються у "православні скрєпи" та непідконтрольні москві", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У тимчасово окупованій частині Донецької області стартували спеціалізовані семінари для "керівників департаментів культури" окупаційних адміністрацій. Назвали їх "практикумами", на котрих колаборанти проходять інструктаж із м’якої русифікації.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Донецька область
Севастополь
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