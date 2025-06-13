Черговий приклад утиску релігійних свобод: в Севастополі окупанти намагаються відібрати храм у католиків

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни запустили процес рейдерського захоплення будівлі храму римо-католицької громади, з якого планується зробити палац одружень, чи концертний зал. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни запустили процес рейдерського захоплення будівлі храму римо-католицької громади. Йдеться про колишній кінотеатр "Дружба", який до Другої світової був костелом. Тепер окупанти хочуть зробити з нього палац одружень, чи концертний зал - йдеться в повідомленні.

В ЦНС наголосили, що це черговий приклад утиску релігійних свобод на півострові.

"кремль послідовно знищує незалежні громади, які не вписуються у "православні скрєпи" та непідконтрольні москві", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У тимчасово окупованій частині Донецької області стартували спеціалізовані семінари для "керівників департаментів культури" окупаційних адміністрацій. Назвали їх "практикумами", на котрих колаборанти проходять інструктаж із м’якої русифікації.