Очередной пример притеснения религиозных свобод: в Севастополе оккупанты пытаются отобрать храм у католиков

Во временно оккупированном Севастополе россияне запустили процесс рейдерского захвата здания храма римско-католической общины, из которого планируется сделать дворец бракосочетаний или концертный зал. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Во временно оккупированном Севастополе россияне запустили процесс рейдерского захвата здания храма римско-католической общины. Речь идет о бывшем кинотеатре "Дружба", который до Второй мировой был костелом. Теперь оккупанты хотят сделать из него дворец бракосочетаний или концертный зал - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что это очередной пример притеснения религиозных свобод на полуострове.

"кремль последовательно уничтожает независимые общины, которые не вписываются в "православные скрепы" и неподконтрольны москве", - добавили в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированной части Донецкой области стартовали специализированные семинары для "руководителей департаментов культуры" оккупационных администраций. Назвали их "практикумами", на которых коллаборанты проходят инструктаж по мягкой русификации.