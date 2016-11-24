Черговий "гумконвой" з РФ в'їхав на територію України

"Колона МНС Росії з "гуманітарною" допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок, непередбачених ситуацій в дорозі не сталося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на шляху прямування колона розділилася на дві частини. "Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвіїв-Курган", де вантаж пройшов митне оформлення в суворій відповідності з міжнародним законодавством", - сказано у повідомленні.

У російському відомстві запевнили, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювалися в присутності представників митної і прикордонної служб України. "Автомобілі МНС Росії заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірку пройшли не лише техніка, але супровідні документи на "гуманітарний" вантаж", - додали у МНС Росії.

Вказано, що після завершення всіх процедур в цілому більше 40 автомобілів з "гуманітарним" вантажем загальною масою понад 400 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. Основна маса вантажу - це продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності, додали у російському відомстві.