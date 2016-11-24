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Очередной "гумконвой" из РФ въехал на территорию Украины

Киев • УНН

 • 7897 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Очередная "гуманитарная" колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Очередной "гумконвой" из РФ въехал на территорию Украины

"Колонна МЧС России с " гуманитарной " помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут к пунктам пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в дороге не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути следования колонна разделилась на две части. "Одна из них прибыла на пункт пропуска" Донецк ", вторая - на" Матвеев-Курган ", где груз прошел таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством", - сказано в сообщении.

В российском ведомстве заверили, что все мероприятия в пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. "Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверку прошли не только техника, но сопроводительные документы на " гуманитарный " груз", - добавили в МЧС России.

Указано, что после завершения всех процедур в общей сложности более 40 автомобилей с "гуманитарным" грузом общей массой более 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза - это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, добавили в российском ведомстве.

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