Очередной "гумконвой" из РФ въехал на территорию Украины

"Колонна МЧС России с " гуманитарной " помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут к пунктам пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в дороге не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути следования колонна разделилась на две части. "Одна из них прибыла на пункт пропуска" Донецк ", вторая - на" Матвеев-Курган ", где груз прошел таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством", - сказано в сообщении.

В российском ведомстве заверили, что все мероприятия в пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. "Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверку прошли не только техника, но сопроводительные документы на " гуманитарный " груз", - добавили в МЧС России.

Указано, что после завершения всех процедур в общей сложности более 40 автомобилей с "гуманитарным" грузом общей массой более 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза - это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, добавили в российском ведомстве.