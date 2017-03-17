Суд в Одесі розпочав засідання у справі 2 травня

Цього разу прокурор продовжить зачитувати обвинувальний акт стосовно ще 16 фігурантів справи.

Наразі судді перевіряють наявність обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом, а також захисників сторони обвинувачення.

Нагадаємо, 11 березня правоохоронці затримали підозрюваного, який брав активну участь у трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі та переховувався від органів слідства понад 3 роки.