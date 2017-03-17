Суд в Одессе начал заседание по делу 2 мая

На этот раз прокурор продолжит зачитывать обвинительное заключение в отношении еще 16 фигурантов деле.

Сейчас судьи проверяют наличие обвиняемых, находящихся под домашним арестом, а также защитников стороны обвинения.

Напомним, 11 марта правоохранители задержали подозреваемого, который принимал активное участие в трагических событиях 2 мая 2014 г. в Одессе и скрывался от органов следствия более 3 лет.