Через збій в системі авіаційних даних Бельгія закрила повітряний простір
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У четвер польоти над Бельгією були закриті через проблему з системою обробки польотної інформації у бельгійського диспетчера авіації Belgocontrol, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У зв'язку з винятковою ситуацією повітряний трафік тимчасово призупинено. Belgocontrol цим займається. Ми уважно стежимо за ситуацією", - повідомила у Twitter адміністрація Брюссельського аеропорту.
У Belgocontrol заявили, що працюють над шляхом вирішення проблеми.
Цього літа вже відбулися збої в авіаперевезеннях у таких перевізників, як easyJet, Ryanair, IAG і Lufthansa, які заявили, що скасовують більше рейсів, ніж зазвичай, через страйки в управлінні повітряним рухом і проблеми з персоналом, а також суворі погодні умови.
У середу польоти до Великої Британії і з Великої Британії були скасовані після того, як контрольна вежа Хітроу була евакуйована через пожежну тривогу, а British Airways зіткнулася з проблемами з ІТ-системою.
У квітні європейська організація з безпеки повітряної навігації Eurocontrol також зіткнулась із невдачами в своїй системі обробки даних планування польотів, що призвело до тисяч затримок рейсів в Європі.
Нагадаємо, від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. Українці не могли повернутися додому або вилетіти на відпочинок, очікуючи у аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту “Київ”.
Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором “Оазис тревел Україна”. Останній свою провину не визнавав. Через цю ситуацію Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заявило про намір посилити відповідальність туроператорів.