Из-за сбоя в системе авиационных данных Бельгия закрыла воздушное пространство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В четверг полеты над Бельгией были закрыты из-за проблем с системой обработки полетной информации у бельгийского диспетчера авиации Belgocontrol, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В связи с исключительной ситуацией воздушный трафик временно приостановлен. Belgocontrol этим занимается. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщила в Twitter администрация Брюссельского аэропорта.
В Belgocontrol заявили, что работают над путем решения проблемы.
Этим летом уже произошли сбои в авиаперевозках в таких перевозчиков, как easyJet, Ryanair, IAG и Lufthansa, которые заявили, что отменяют больше рейсов, чем обычно, из-за забастовки в управлении воздушным движением и проблем с персоналом, а также суровых погодных условий.
В среду полеты в Великобританию и из Великобритании были отменены после того, как контрольная башня Хитроу была эвакуирована из-за пожарной тревоги, а British Airways столкнулась с проблемами с ИТ-системой.
В апреле европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol также столкнулась с неудачами в своей системе обработки данных планирования полетов, что привело к тысячам задержек рейсов в Европе.
Напомним, с конца июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. Украинцы не могли вернуться домой или вылететь на отдых, ожидая в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором "Оазис Тревел Украина". Последний свою вину не признавал. Из-за этой ситуации Министерство экономического развития и торговли Украины заявило о намерении усилить ответственность туроператоров.