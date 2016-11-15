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Через замети на Житомирщині утворився затор з 25 вантажівок

Через замети на Житомирщині утворився затор з 25 вантажівок

Київ • УНН

 • 8522 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Житомирській області на трасі Київ-Чоп рятувальники вивільнили з автомобільного затору 25 вантажних автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Вчора, 14 листопада близько 18:00 на автошляху біля підвісного моста у села Березівка Житомирського району через ожеледицю утворилося два затори із вантажних автомобілів.

Необхідна була негайна допомога по буксируванню автомобілів, адже паралізувало рух на дорозі. Бійці ДСНС за допомогою тросу відбуксирували спочатку 5 вантажних автомобілів, а через кілька десятків метрів - ще 10 вантажівок і вже за 1,5 години проїжджа частина була вільною.

Згодом на цій же ділянці траси між селами Березівка та Курне утворився інший затор у 20 кілометрів. За допомогою тросу та важкого вантажного автомобіля-всюдихода КрАЗ-255 вони відбуксирували по черзі близько 10 вантажівок з кюветів та снігових заметів на проїжджу частини дороги. Завдяки чому водії змогли продовжити рух запланованим маршрутом, а заблокована траса вже за 4-5 годин поступово була звільнена. Крім того з’ясувалося, що один із автомобілів вже майже 2 доби знаходився в заторі.

Загалом упродовж 13-14 листопада особовим складом підрозділів Управління ДСНС у Житомирській області вилучено та відбуксировано зі снігових заметів 140 одиниць автомобільної техніки. Всередині транспортних засобів знаходилось 310 чоловік.

 

Українські Національні Новини

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