Из-за заносов в Житомирской области образовался затор из 25 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Житомирской области на трассе Киев-Чоп спасатели освободили из автомобильного затора 25 грузовых автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Вчера, 14 ноября около 18:00 на автодороге возле подвесного моста у села Березовка Житомирского района из-за гололеда образовались два затора из грузовых автомобилей.
Необходима была срочная помощь по буксировке автомобилей, ведь движение на дороге было парализовало. Бойцы ГосЧС с помощью троса отбуксировали сначала 5 грузовых автомобилей, а через несколько десятков метров - еще 10 грузовиков и уже через 1,5 часа проезжая часть была свободной.
Впоследствии на этом же участке трассы между селами Березовка и Курное образовался другой затор в 20 километров. С помощью троса и тяжелого грузового автомобиля-вездехода КрАЗ-255 отбуксировали по очереди около 10 грузовиков из кюветов и снежных заносов на проезжую часть дороги. Благодаря чему водители смогли продолжить движение по намеченному маршруту, а заблокированная трасса уже через 4-5 часов постепенно была освобождена. Кроме того выяснилось, что один из автомобилей уже почти 2 суток находился в заторе.
В целом на протяжении 13-14 ноября личным составом подразделений Управления ГосЧС в Житомирской области отбуксированы из снежных заносов 140 единиц автомобильной техники. Внутри транспортных средств находилось 310 человек.