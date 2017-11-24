Через загрозу вибуху в аеропорті "Одеса" евакуюють людей

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У довідкову службу ВАТ “Міжнародний аеропорт “Одеса” надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. Про це повідомили у поліції Одеської області, передає УНН.

Працівники аеропорту негайно зателефонували до поліції.

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“На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУ НП та кінологи зі службовими собаками”, — повідомили в поліції.

Вживаються заходи щодо евакуації пасажирів та працівників аеропорту.

Як повідомляв УНН, сьогодні також надійшли повідомлення про замінування аеропортів у Вінниці та Києві.

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