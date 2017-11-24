Через загрозу вибуху в аеропорті "Одеса" евакуюють людей

Працівники аеропорту негайно зателефонували до поліції.

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“На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУ НП та кінологи зі службовими собаками”, — повідомили в поліції.

Вживаються заходи щодо евакуації пасажирів та працівників аеропорту.

Як повідомляв УНН, сьогодні також надійшли повідомлення про замінування аеропортів у Вінниці та Києві.