Через загрозу вибуху в аеропорті "Одеса" евакуюють людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У довідкову службу ВАТ “Міжнародний аеропорт “Одеса” надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. Про це повідомили у поліції Одеської області, передає УНН.
Працівники аеропорту негайно зателефонували до поліції.
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“На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти Вибухотехнічного управління ГУ НП та кінологи зі службовими собаками”, — повідомили в поліції.
Вживаються заходи щодо евакуації пасажирів та працівників аеропорту.
Як повідомляв УНН, сьогодні також надійшли повідомлення про замінування аеропортів у Вінниці та Києві.