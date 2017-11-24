Из-за угрозы взрыва в аэропорту "Одесса" эвакуируют людей

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 11878 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 6960 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 25285 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39503 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104892 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 134077 просмотра

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В справочную службу ОАО “Международный аэропорт “Одесса” поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.

Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию.

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“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУ НП и кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.

Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Как сообщал УНН, сегодня также поступили сообщения о заминировании аэропортов в Виннице и Киеве.

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