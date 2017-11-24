Из-за угрозы взрыва в аэропорту "Одесса" эвакуируют людей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В справочную службу ОАО “Международный аэропорт “Одесса” поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.
Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию.
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“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУ НП и кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.
Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.
Как сообщал УНН, сегодня также поступили сообщения о заминировании аэропортов в Виннице и Киеве.