Из-за угрозы взрыва в аэропорту "Одесса" эвакуируют людей

Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию.

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“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУ НП и кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.

Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Как сообщал УНН, сегодня также поступили сообщения о заминировании аэропортов в Виннице и Киеве.