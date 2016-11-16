Через ярмарок деякі київські автобуси та тролейбуси змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві 19 листопада, у зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку буде внесено зміни у роботу тролейбусів маршрутів №34, 37-А та автобусів маршруту №61. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 19 листопада передбачено наступні зміни руху деякого громадського транспорту, а саме:
• на вул. Лісківській, на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської, рух автобусів маршруту №61 буде організовано від зал. пл. “Троєщина” до вул. Радунської за діючою трасою, далі — вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську);
• на вул. Марини Цвєтаєвої, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух тролейбусів маршруту №37-А буде організовано за трасою тролейбусів маршруту №37;
• на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту №34 буде організовано за трасою: вул. Північна — просп. Героїв Сталінграда — вул. Маршала Тимошенка — ст. м. “Мінська” — вул. Маршала Тимошенка — просп.Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.