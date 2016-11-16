Из-за ярмарки некоторые киевские автобусы и троллейбусы изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве 19 ноября, в связи с проведением продовольственной ярмарки внесут изменения в работу троллейбусов маршрутов №34, 37-А и автобусов маршрута №61. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, 19 ноября предусмотрены следующие изменения в движении некоторого общественного транспорта, а именно:
• на ул. Лесковской, на участке от ул. Милославской до ул. Радунской, движение автобусов маршрута №61 будет организовано от ж/д пл. "Троещина" до ул. Радунской по действующей трассе, далее - ул. Милославская (без заезда на ул. Лисковская);
• на ул. Марины Цветаевой, на участке от просп. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута №37-А будет организовано по трассе троллейбусов маршрута №37;
• на ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута №34 будет организовано по трассе: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - ст.м. "Минская" - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - просп. Степана Бандеры.