Через ворожі обстріли Виноградного пошкоджено мережі газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У селі Виноградному збройні формування ОРДО випустили шість 122-міліметрових снарядів. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Привіти" калібром 122 міліметри отримали мешканці села Виноградне від збройних формувань ОРДО. Шість снарядів, якими бойовики обстріляли це село, наробили чимало лиха. Зокрема уламками та вибуховою хвилею було ушкоджено сім будинків. Розбиті вікна, пошкоджені двері та стіни. У багатьох спорудах значні руйнування всередині. Також, в результаті обстрілу були пошкоджені мережі електро- та газопостачання", - йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні сказано, що такі провокації не поодинокі. Всі випадки руйнувань та обстрілів мирних поселень України ретельно фіксуються офіцерами СЦКК та передаються до СММ ОБСЄ.