Через вражеские обстрелы Виноградного повреждены сети газоснабжения

"Приветы" калибром 122 миллиметра получили жители села Виноградное от вооруженных формирований ОРДО. Шесть снарядов, которыми боевики обстреляли это село, наделали много бед. В частности обломками и взрывной волной было повреждено семь домов. Разбитые окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри. Также, в результате обстрела были повреждены сети электро- и газоснабжения ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что такие провокации не единичны. Все случаи разрушений и обстрелов мирных поселений Украины тщательно фиксируются офицерами ОЦКК и передаются в СММ ОБСЕ.