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15 марта, 19:03 • 114024 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163286 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136000 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111846 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104924 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101051 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через вражеские обстрелы Виноградного повреждены сети газоснабжения

Через вражеские обстрелы Виноградного повреждены сети газоснабжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В селе Виноградном вооруженные формирования ОРДО выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Приветы" калибром 122 миллиметра получили жители села Виноградное от вооруженных формирований ОРДО. Шесть снарядов, которыми боевики обстреляли это село, наделали много бед. В частности обломками и взрывной волной было повреждено семь домов. Разбитые окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри. Также, в результате обстрела были повреждены сети электро- и газоснабжения ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что такие провокации не единичны. Все случаи разрушений и обстрелов мирных поселений Украины тщательно фиксируются офицерами ОЦКК и передаются в СММ ОБСЕ.

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