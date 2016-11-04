Через вражеские обстрелы Виноградного повреждены сети газоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В селе Виноградном вооруженные формирования ОРДО выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Приветы" калибром 122 миллиметра получили жители села Виноградное от вооруженных формирований ОРДО. Шесть снарядов, которыми боевики обстреляли это село, наделали много бед. В частности обломками и взрывной волной было повреждено семь домов. Разбитые окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри. Также, в результате обстрела были повреждены сети электро- и газоснабжения ", - говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что такие провокации не единичны. Все случаи разрушений и обстрелов мирных поселений Украины тщательно фиксируются офицерами ОЦКК и передаются в СММ ОБСЕ.