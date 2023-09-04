Через відтік західних кредиторів Китай надає більше позик росії - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Китайські кредитори, представлені найбільшими банками, збільшили позики, які надаються росії, через відтік західних кредиторів, який був спричинений санкціями. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Запроваджені заходом санкції та заклики до світових банків уникати співпраці з росією утворили прогалину у наданні позик рф, яку оперативну заповнює Китай.
Зазначається, що вплив Китаю на банківський сектор росії збільшився у чотири рази.
Відповідно до даних, які було проаналізовано для FT Київською школою економіки, чотири найбільші банки Китаю, починаючи з лютого 2022 року, збільшили свій вплив на банківський сектор росії у чотири рази.
Зокрема, йдеться про Банк Китаю, Індустріально-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк і Сільськогосподарський банк Китаю, які збільшили свій загальний вплив на росію з 2,2 мільярда доларів до 9,7 мільярда доларів.
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"Кредити китайських фінустанов російським банкам і кредитним установам, які здебільшого є випадком заміни доларів і євро юанем, свідчать про те, що санкції роблять свою справу", – заявив заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що введені Європейським Союзом проти російської федерації санкції працюють, маючи відчутний вплив на російську економіку, попри величезні доходи від нафти і газу.