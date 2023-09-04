Из-за оттока западных кредиторов Китай предоставляет больше займов россии - FT

Детали

Введенные мерой санкции и призывы к мировым банкам избегать сотрудничества с россией образовали пробел в предоставлении займов россии, которую оперативно заполняет Китай.

Отмечается, что влияние Китая на банковский сектор россии увеличилось в четыре раза.

Согласно данным, проанализированным для FT Киевской школой экономики, четыре крупнейших банка Китая, начиная с февраля 2022 года, увеличили свое влияние на банковский сектор россии в четыре раза.

В частности, речь идет о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая, которые увеличили свое общее влияние на россию с 2,2 миллиарда долларов до 9,7 миллиарда долларов.

Цитата

"Кредиты китайских финучреждений российским банкам и кредитным учреждениям, в большинстве своем являющимся случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", – заявил заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что введенные Европейским Союзом против российской федерации санкции работают, имея ощутимое влияние на российскую экономику, несмотря на огромные доходы от нефти и газа.