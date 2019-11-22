Через теплий листопад Україна імпортувала з Білорусі та Росії вдвічі менше електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З 1 по 14 листопада Україна імпортувала з Росії та Білорусі 179,965 млн кВт∙год при планових комерційних поставках 326,880 млн кВт∙год через аномально теплу погоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу національної енергетичної компанії “Укренерго”.
“1–14 листопада 2019 року сумарно з Росії та Білорусі в ОЕС України імпортовано 179,965 млн кВт∙год при планових комерційних поставках 326,880 млн кВт∙год. Фактично плановий графік поставок був обмежений за весь період на 45 %”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з Росії імпортували 99,744 млн кВт∙год (при планових поставках 168 млн кВт∙год), з Білорусі — 80,221 млн кВт∙год (при плані 158,88 млн кВт∙год).
“Зокрема, в першій половині листопада корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду. Зокрема, в пікові години нічного мінімуму та вечірнього максимуму обсяги споживання були меншими на 2,5 тис МВт в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року”, -йдеться у повідомленні.
Також керівник НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук на сторінці “Укренерго” в Facebook розповів, що чинне законодавство та угоди про паралельну роботу з країнами ЄС, з Білорусією й Росією не дозволяють обмежувати імпортно-експортні операції в конкретний момент часу на наступну годину без необхідності аварійних ремонтів тощо.
“Коригування графіків імпорту/експорту з країнами ЄС можливе лише за один день до фактичної поставки, а з РФ — за два дні. Так 5 листопада 2019 року Укренерго терміново прийняло рішення скоригувати графіки поставок із Білорусі на 6 листопада, і з РФ — на 7 листопада, щоби не порушувати умови наших договорів і не отримати можливих фінансових наслідків”, — сказав Всеволод Ковальчук.
Нагадаємо, 12 листопада парламентарі почали врегульовувати купівлю електроенергії за зеленим тарифом.