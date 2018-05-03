Через святкування Дня добросусідства на кордоні зі Словаччиною припинять рух вантажівок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 травня. УНН. У зв’язку із проведенням Дня добросусідства на території пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні 26 травня 2018 року буде тимчасово припинено рух вантажного транспорту з 00:00 до 20:00. Про це УНН повідомили в Управлінні ДФС у Закарпатській області.
"Перевізники, які планують перетинати українсько-словацький кордон, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі", - наголошують у Закарпатській митниці ДФС.
Нагадаємо, 21 квітня у словацькому місті Кошице розпочалися заходи у рамках Днів України у Словаччині.