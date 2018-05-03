Из-за празднования Дня добрососедства на границе со Словакией прекратят движение грузовиков

"Перевозчики, которые планируют пересекать украинско-словацкую границу, могут воспользоваться услугами других пунктов пропуска, которые будут работать в обычном режиме", - отмечают в Закарпатской таможне ГФС.

Напомним, 21 апреля в словацком городе Кошице начались мероприятия в рамках Дней Украины в Словакии.