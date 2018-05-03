Из-за празднования Дня добрососедства на границе со Словакией прекратят движение грузовиков
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. В связи с проведением Дня добрососедства на территории пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе 26 мая 2018 года будет временно прекращено движение грузового транспорта с 00:00 до 20:00. Об этом УНН сообщили в Управлении ГФС в Закарпатской области.
"Перевозчики, которые планируют пересекать украинско-словацкую границу, могут воспользоваться услугами других пунктов пропуска, которые будут работать в обычном режиме", - отмечают в Закарпатской таможне ГФС.
Напомним, 21 апреля в словацком городе Кошице начались мероприятия в рамках Дней Украины в Словакии.