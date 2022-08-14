Через санкції в Німеччині застрягли 10 російських літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Десять російських літаків залишаються на аеродромах Німеччини через санкції, запроваджені після початку війни в Україні. В основному це невеликі літаки, але є серед них Airbus A320. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Здебільшого йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів.
"Оскільки машини підлягають забороні на зліт та політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", — пояснили у Мінтрансі ФРН.
ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.