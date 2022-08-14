Из-за санкций в Германии застряли 10 российских самолетов

Детали

В основном речь идет о бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов.

"Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться собственником и не могут быть вывезены в другое место", — объяснили в Минтрансе ФРГ.

ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, спустя три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.