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Через санкції Норвегія відмовилася пропустити вантаж рф на Шпіцберген

Через санкції Норвегія відмовилася пропустити вантаж рф на Шпіцберген

Київ • УНН

 • 105528 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Через санкції проти рф норвезька сторона відмовилася пропустити російський вантаж на Шпіцберген. Про це повідомляє УНН з посиланням на NRK.

Деталі 

Як наголошується, російській гірничодобувній компанії відмовлено в доставці товарів на Шпіцберген через материкову частину Норвегії. Заявка на отримання дозволу була відхилена 15 червня. В результаті на прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів.

Як зазначається, вантаж прямував до шахтарського міста Баренцбург, в якому проживають переважно росіяни. Також наголошується, що російська сторона просить Норвегію зробити виняток із санкцій.

У МЗС Норвегії додають, що норвезькі закони і повноваження діють в Баренцбурзі і Піраміді так, як і на решті Шпіцбергена. Незважаючи на те, що ці громади є російськими.

Нагадаємо 

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з рф.

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