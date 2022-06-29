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Из-за санкций Норвегия отказалась пропустить груз рф на Шпицберген

Из-за санкций Норвегия отказалась пропустить груз рф на Шпицберген

Киев • УНН

 • 105525 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за санкций против рф норвежская сторона отказалась пропустить российский груз на Шпицберген. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NRK.

Детали

Как отмечается, российской горнодобывающей компании отказано в доставке товаров на Шпицберген из материковой части Норвегии. Заявка на получение разрешения была отклонена 15 июня. В результате на пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров.

Как отмечается, груз направлялся в шахтерский город Баренцбург, в котором проживают преимущественно россияне. Также отмечается, что российская сторона просит Норвегию сделать исключение из санкций.

В МИД Норвегии добавляют, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде так же, как и на остальном Шпицбергене. Несмотря на то, что эти общины являются русскими.

Напомним 

Норвегия ввела новый пакет санкций против рф. В частности, Осло запретило импорт в страну сырой нефти и других нефтепродуктов из россии.

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