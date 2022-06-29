Из-за санкций Норвегия отказалась пропустить груз рф на Шпицберген
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за санкций против рф норвежская сторона отказалась пропустить российский груз на Шпицберген. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NRK.
Детали
Как отмечается, российской горнодобывающей компании отказано в доставке товаров на Шпицберген из материковой части Норвегии. Заявка на получение разрешения была отклонена 15 июня. В результате на пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров.
Как отмечается, груз направлялся в шахтерский город Баренцбург, в котором проживают преимущественно россияне. Также отмечается, что российская сторона просит Норвегию сделать исключение из санкций.
В МИД Норвегии добавляют, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде так же, как и на остальном Шпицбергене. Несмотря на то, что эти общины являются русскими.
Напомним
Норвегия ввела новый пакет санкций против рф. В частности, Осло запретило импорт в страну сырой нефти и других нефтепродуктов из россии.