Санкції проти росії: Норвегія заборонила імпорт нафти з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з рф. Про це інформує Міністерство закордонних справ Норвегії, передає УНН.
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“Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти росії, щоб підтримувати тиск на владу країни та її еліту. Ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем із рф до Норвегії”, — наголосила голова МЗС Аннікен Хюітфельдт.
Деталі
Відомство додає, що заборона на імпорт сирої нафти та інших нафтопродуктів із рф набуває чинності негайно, але обмеження містять перехідні періоди до 5 грудня 2022 року для сирої нафти та до 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.
Крім цього, забороняється надання технічної допомоги, фінансування тощо, пов’язане з купівлею, імпортом або передачею нафти. Забороняється транспортувати російську нафту до третіх країн й сприяти цьому.
Також до списку санкцій включено 65 осіб і 18 компаній. Серед них — росіяни, відповідальні за звірства в Бучі й Маріуполі, бізнесмени та члени сімей олігархів і державних службовців, кілька компаній оборонної промисловості та фінансові установи.
Три російських банки будуть відключені від платіжної системи Swift — “Сбєрбанк”, “московський кредитний банк” і російський агробанк.
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Норвегія розширить експортний контроль/заборону, наприклад для товарів, які можуть допомогти збільшити військовий і технологічний потенціал рф. Це включає 80 хімічних речовин, які можна використовувати для розробки хімічної зброї.
Забороняється надання низки послуг юридичним особам або уряду росії, таких як аудит і бухгалтерський облік, фінансові консультації тощо.
“Санкції посилилися в кілька раундів. Зважаючи на заборону імпорту нафти, обмеження кількох великих банків і заборону на низку інших товарів, які можуть вплинути на військовий потенціал росії, можливість торгувати з рф дуже вузька”, — додала голова МЗС.
Нагадаємо
Норвегія змінює офіційну назву білорусі. Відтепер норвезькою мовою вона писатиметься, як “Belarus” (білорусь) замість “Hviterussland” (дослівно — “Біла росія”).