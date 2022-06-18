Санкции против россии: Норвегия запретила импорт нефти из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Норвегия ввела новый пакет санкций против россии. В частности, Осло запретило импорт в страну сырой нефти и других нефтепродуктов из рф. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Норвегии, передает УНН.
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“Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против россии, чтобы поддерживать давление на власть страны и ее элиту. Мы запрещаем импорт нефти, транспортируемой морем из рф в Норвегию”, — подчеркнула глава МИД Анникен Хюитфельдт.
Детали
Ведомство добавляет, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из рф вступает в силу немедленно, но ограничения содержат переходные периоды к 5 декабря 2022 для сырой нефти и до 5 февраля 2023 для нефтепродуктов.
Кроме этого, запрещается предоставление технической помощи, финансирование и т.п., связанное с покупкой, импортом или передачей нефти. Запрещается транспортировать российскую нефть в третьи страны и способствовать этому.
Также в список санкций включено 65 человек и 18 компаний. Среди них — россияне, ответственные за зверства в Бучи и Мариуполе, бизнесмены и члены семей олигархов и государственных служащих, несколько компаний оборонной промышленности и денежные учреждения.
Три российских банка будут отключены от платежной системы Swift — “Сбербанк”, “московский кредитный банк” и российский агробанк.
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Норвегия расширит экспортный контроль/запрет, например, для товаров, которые могут помочь увеличить военный и технологический потенциал рф. Это включает 80 химических веществ, которые можно использовать для разработки химического оружия.
Запрещается предоставление ряда услуг юридическим лицам или правительству россии, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и т.д.
“Санкции усилились в несколько раундов. Учитывая запрет на импорт нефти, ограничение нескольких крупных банков и запрет на ряд других товаров, которые могут повлиять на военный потенциал россии, возможность торговать с рф очень узкая”, — добавила глава МИД.
Напомним
Норвегия изменяет официальное название беларуси. Отныне на норвежском языке она будет писаться, как “Belarus” (беларусь) вместо “Hviterussland” (дословно — “Белая россия”).