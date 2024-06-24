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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61710 перегляди

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Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф

Київ • УНН

 • 15150 перегляди

Дочірня компанія Bank of China в росії призупиняє операції з російськими банками, включеними до списку санкцій США, через побоювання з приводу вторинних санкцій.

Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф

Дочірня структура китайського Bank of China в росії, призупиняє операції з російськими банками, включеними список підсанкційних осіб.

Пише УНН з посиланням на росЗМІ.

деталі

Дочірня структура китайського Bank of China в рф - "Бенк оф Чайна",-призупинить з 24 червня операції з російськими банками, включеними в SDN – список США (підсанкційні особи та організації-ред.). Згідно з коментарями від джерел в китайському банку, рішення пов'язане з побоюваннями перед вторинними санкціями.

Довідка

"Бенк оф Чайна" з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, що знаходяться в SDN List США; банк продовжить роботу з непідсанкційними кредитними організаціями.

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