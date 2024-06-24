Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф
Київ • УНН
Дочірня компанія Bank of China в росії призупиняє операції з російськими банками, включеними до списку санкцій США, через побоювання з приводу вторинних санкцій.
Дочірня структура китайського Bank of China в росії, призупиняє операції з російськими банками, включеними список підсанкційних осіб.
Пише УНН з посиланням на росЗМІ.
деталі
Дочірня структура китайського Bank of China в рф - "Бенк оф Чайна",-призупинить з 24 червня операції з російськими банками, включеними в SDN – список США (підсанкційні особи та організації-ред.). Згідно з коментарями від джерел в китайському банку, рішення пов'язане з побоюваннями перед вторинними санкціями.
Довідка
"Бенк оф Чайна" з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, що знаходяться в SDN List США; банк продовжить роботу з непідсанкційними кредитними організаціями.
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