Дочерняя структура китайского Bank of China в росии, приостанавливает операции с российскими банками, включенными список подсанкционных лиц.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Дочерняя структура китайского Bank of China в рф - "Бэнк оф Чайна", - приостановит с 24 июня операции с российскими банками, включенными в SDN-список США (подсанкционные лица и организации – ред.). Согласно комментариям от источников в китайском банке, решение связано с опасениями перед вторичными санкциями.

Справка

"Бэнк оф Чайна" с 24 июня перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США; банк продолжит работу с неподсанкционными кредитными организациями.

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"Маршрутизация платежей осуществляется через ностро-счета банка в подразделениях Bank of China в КНР" - уточняется по поводу предоставления услуг по переводу денежных средств" из рф в Китай.

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