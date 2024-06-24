Киев • УНН
Дочерняя компания Bank of China в россии приостанавливает операции с российскими банками, включенными в санкционный список США, из-за опасений по поводу вторичных санкций.
Дочерняя структура китайского Bank of China в росии, приостанавливает операции с российскими банками, включенными список подсанкционных лиц.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Дочерняя структура китайского Bank of China в рф - "Бэнк оф Чайна", - приостановит с 24 июня операции с российскими банками, включенными в SDN-список США (подсанкционные лица и организации – ред.). Согласно комментариям от источников в китайском банке, решение связано с опасениями перед вторичными санкциями.
Справка
"Бэнк оф Чайна" с 24 июня перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США; банк продолжит работу с неподсанкционными кредитными организациями.
Пекин пока не прокомментировал соглашение КНДР и рф: сближение двух авторитарных стран может ослабить влияние Китая21 июня 2024, 11:10 • 14055 просмотров
"Маршрутизация платежей осуществляется через ностро-счета банка в подразделениях Bank of China в КНР" - уточняется по поводу предоставления услуг по переводу денежных средств" из рф в Китай.
Договор о партнерстве между Россией и КНДР должен обеспокоить Китай-Белый дом20 июня 2024, 21:15 • 29800 просмотров