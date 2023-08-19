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Через російську атаку загинули двоє викладачок та студент "Чернігівської політехніки"

Через російську атаку загинули двоє викладачок та студент "Чернігівської політехніки"

Київ • УНН

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КИЇВ.20 серпня. УНН. Унаслідок ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня загинули двоє працівниць та студент Національного університету «Чернігівська політехніка». Про це університет повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки на Чернігів загинула старша викладачка кафедри іноземної філології «Чернігівської політехніки» Кормільцина Світлана Юріївна. Вона гуляла в парку із дочкою.

Також внаслідок ракетного удару загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії «Чернігівської політехніки» Торія Наталія Володимирівна. Вона поверталася з церкви.

Унаслідок ракетної атаки загинув студент Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту «Чернігівської політехніки» Ющенко Назар Ігорович. Він був єдиною дитиною у сім’ї.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя семи людей, серед загиблих є 6-річна дитина.

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