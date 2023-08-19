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Из-за российской атаки погибли двое преподавательниц и студент "Черниговской политехники"

Из-за российской атаки погибли двое преподавательниц и студент "Черниговской политехники"

Киев • УНН

 • 1503060 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. В результате ракетного удара по центру Чернигова 19 августа погибли двое работниц и студент Национального университета «Черниговская политехника». Об этом университет сообщил на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате ракетной атаки на Чернигов погибла старшая преподавательница кафедры иностранной филологии «Черниговской политехники» Кормильцина Светлана Юрьевна. Она гуляла в парке с дочерью.

Также в результате ракетного удара погибла сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии «Черниговской политехники» Тория Наталья Владимировна. Она возвращалась из церкви.

В результате ракетной атаки погиб студент Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта «Черниговской политехники» Ющенко Назар Игоревич. Он был единственным ребенком в семье’семьи.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унёс жизни семи человек, среди погибших есть 6-летний ребёнок.

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