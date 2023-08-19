Берлінська не думала про безпеку людей, організовуючи захід у Чернігові, що став ціллю російської атаки - блогер

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“Виставка дронів у театрі. Бойових дронів. Тобто зібрати н-ну кількість бойових дронів в одному місці, зібрати там же багато мирних жителів і повідомити про це все. На другий рік війни про якісь ази безпеки теж треба думати. Особливо, якщо ти людина, яка позиціонує себе як експерт у військовій справі”, - написав він у Facebook.

За його словами, це жодним чином не знімає відповідальності з росії. Країна-терорист здійснила новий теракт.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя уже семи людей, серед загиблих - 6-річна дитина.