Берлинска не думала о безопасности людей, организовывая мероприятие в Чернигове, ставшее целью российской атаки - блогер

Цитата

“Выставка дронов в театре. Боевых дронов. То есть собрать н-ное количество боевых дронов в одном месте, собрать там же много мирных жителей и сообщить об этом всем. На второй год войны о каких-то азах безопасности тоже надо думать. Особенно, если ты человек, который позиционирует себя как эксперт в военном деле”, - написал он в Facebook.

По его словам, это никоим образом не снимает ответственности с россии. Страна-террорист совершила новый теракт.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унес жизни уже семи человек, среди погибших - 6-летний ребенок.