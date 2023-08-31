Через російську агресію в Україні постраждали 1624 об’єкти культурної інфраструктури

Деталі

За останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина з яких припадає на Одещину (5 одиниць або 26%).

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Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).

Загалом постраждали:



клубні заклади – 769;



бібліотеки – 610;



музеї та галереї – 93;



театри та філармонії – 30;



заклади мистецької освіти – 122.



Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 230 територіальних громад (15,7% від кількості усіх ТГ), зокрема: у Донецькій (87%), Сумській (51%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Херсонської (37%), Харківській (36%), Запорізькій (33%), Київській (29%), Дніпропетровській (18%), Чернігівській (16%), Житомирській (12%), Хмельницькій (8%), Одеській (6%), Львівській (4%), Вінницькій (3%), Черкаській (3%), Закарпатській (2%) областях та м. Києві.

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Варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

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