Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры

Детали

За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19 единиц, большая часть из которых приходится на Одесскую область (5 единиц или 26%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбитая старинная мебель и испорченные произведения искусства: в сети показали фото пострадавшего Дома учителя в Одессе

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (47% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).

В целом пострадали:



клубные заведения - 769;



библиотеки - 610;



музеи и галереи - 93;



театры и филармонии - 30;



заведения художественного образования - 122.



Повреждения и разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 230 территориальных громад (15,7% от количества всех ТГ), в частности: в Донецкой (87%), Сумской (51%), Луганской (42%), Николаевской (42%), Херсонской (37%), Харьковской (36%), Запорожской (33%), Киевской (29%), Днепропетровской (18%), Черниговской (16%), Житомирской (12%), Хмельницкой (8%), Одесской (6%), Львовской (4%), Винницкой (3%), Черкасской (3%), Закарпатской (2%) областях и г. Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстановление объектов культурного наследия Украины: ЮНЕСКО стало "физкультурным"

Стоит отметить, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне уже уничтожили тысячи объектов археологического и культурного наследия, реальные цифры будут больше