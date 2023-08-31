Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на 29 августа 2023 года в результате российской агрессии ущерб понесли 1624 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них почти треть (591 объект) - разрушены, пишет УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19 единиц, большая часть из которых приходится на Одесскую область (5 единиц или 26%).
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Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.
Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (47% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).
В целом пострадали:
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- клубные заведения - 769;
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- библиотеки - 610;
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- музеи и галереи - 93;
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- театры и филармонии - 30;
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- заведения художественного образования - 122.
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Повреждения и разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 230 территориальных громад (15,7% от количества всех ТГ), в частности: в Донецкой (87%), Сумской (51%), Луганской (42%), Николаевской (42%), Херсонской (37%), Харьковской (36%), Запорожской (33%), Киевской (29%), Днепропетровской (18%), Черниговской (16%), Житомирской (12%), Хмельницкой (8%), Одесской (6%), Львовской (4%), Винницкой (3%), Черкасской (3%), Закарпатской (2%) областях и г. Киеве.
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Стоит отметить, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.
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