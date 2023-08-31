Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры

ukru
15:57 • 28704 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 67708 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 87987 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 70415 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 72298 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106779 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129401 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163046 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194543 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137116 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 31215 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 26224 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103069 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 88536 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 71735 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163046 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194543 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137614 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144361 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 17763 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 71735 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118132 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154063 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161054 просмотра
Актуальное
Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры

Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1624 объекта культурной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 544390 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на 29 августа 2023 года в результате российской агрессии ущерб понесли 1624 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них почти треть (591 объект) - разрушены, пишет УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19 единиц, большая часть из которых приходится на Одесскую область (5 единиц или 26%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбитая старинная мебель и испорченные произведения искусства: в сети показали фото пострадавшего Дома учителя в Одессе

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (47% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).

В целом пострадали:

  • клубные заведения - 769;
  • библиотеки - 610;
  • музеи и галереи - 93;
  • театры и филармонии - 30;
  • заведения художественного образования - 122.

Повреждения и разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 230 территориальных громад (15,7% от количества всех ТГ), в частности: в Донецкой (87%), Сумской (51%), Луганской (42%), Николаевской (42%), Херсонской (37%), Харьковской (36%), Запорожской (33%), Киевской (29%), Днепропетровской (18%), Черниговской (16%), Житомирской (12%), Хмельницкой (8%), Одесской (6%), Львовской (4%), Винницкой (3%), Черкасской (3%), Закарпатской (2%) областях и г. Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстановление объектов культурного наследия Украины: ЮНЕСКО стало "физкультурным"

Стоит отметить, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне уже уничтожили тысячи объектов археологического и культурного наследия, реальные цифры будут больше

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы