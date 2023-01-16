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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Через різке похолодання в Афганістані загинуло щонайменше 20 осіб

Київ • УНН

 • 423801 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Унаслідок різкого похолодання в Афганістані загинуло щонайменше 20 осіб. Крім цього, жителі постраждали від браку їжі та дров для обігріву своїх домівок, повідомляє УНН з посиланням на Tolonews.

Через різке похолодання в Афганістані загинуло щонайменше 20 осіб

Деталі

Згідно з даними регіональної лікарні Герата, щонайменше 70 людей були госпіталізовані через переохолодження. Місцеві чиновники повідомляють, що через переохолодження в Бадгісі загинули щонайменше п'ятеро людей - один пастух та четверо дітей.

Урядовці також поінформували про загибель п'яти людей у ​​провінції Хост, двох у Фар'ябі та ще двох в Джаузджані. Крім цього, повідомляється про загибель щонайменше 4000 голів худоби в Бадгісі та інших провінціях унаслідок холоду, а також були пошкоджені тисячі акрів сільськогосподарських угідь і сотні теплиць.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще кілька отримали поранення в середу, 11 січня, внаслідок потужного вибуху біля будівлі міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі.

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