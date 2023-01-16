Через різке похолодання в Афганістані загинуло щонайменше 20 осіб

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Згідно з даними регіональної лікарні Герата, щонайменше 70 людей були госпіталізовані через переохолодження. Місцеві чиновники повідомляють, що через переохолодження в Бадгісі загинули щонайменше п'ятеро людей - один пастух та четверо дітей.

Урядовці також поінформували про загибель п'яти людей у ​​провінції Хост, двох у Фар'ябі та ще двох в Джаузджані. Крім цього, повідомляється про загибель щонайменше 4000 голів худоби в Бадгісі та інших провінціях унаслідок холоду, а також були пошкоджені тисячі акрів сільськогосподарських угідь і сотні теплиць.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще кілька отримали поранення в середу, 11 січня, внаслідок потужного вибуху біля будівлі міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі.