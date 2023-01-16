Из-за резкого похолодания в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек

Детали

Согласно данным региональной больницы Герата, по меньшей мере 70 человек были госпитализированы из-за переохлаждения. Местные чиновники сообщают, что из-за переохлаждения в Бадгисе погибли по меньшей мере пять человек - один пастух и четверо детей.

Чиновники также проинформировали о гибели пяти человек в провинции Хост, двух в Фарьябе и еще двух в Джаузджане. Кроме этого, сообщается о гибели по меньшей мере 4000 голов скота в Бадгисе и других провинциях в результате холода, а также были повреждены тысячи акров сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц.

Напомним

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в среду, 11 января, в результате мощного взрыва возле здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле.