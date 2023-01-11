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Внаслідок вибуху біля міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі загинули щонайменше п'ять осіб

Київ • УНН

 • 451164 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще кілька отримали поранення в середу внаслідок потужного вибуху біля будівлі міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі, передає УНН.

Внаслідок вибуху біля міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі загинули щонайменше п'ять осіб

Деталі

Представник кабульської поліції Халід Задран підтвердив вибух, який стався на дорозі поруч із Міністерством закордонних справ, заявивши: «П'ятьох наших мирних жителів було вбито, кілька людей отримали поранення».

«Ісламський Емірат засуджує такий безцільний і боягузливий напад на мусульман. Винних буде знайдено і покарано за свої злочини», - йдеться у заяві.

Проте місцеве видання AmuTelevision з посиланням на джерела в МЗС повідомило, що внаслідок вибуху загинули 20 людей, ще 26 отримали поранення.

Раніше у соціальних мережах повідомлялося, що під час вибуху у Міністерстві закордонних справ проходила зустріч із китайськими офіційними особами.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Додамо

Адміністрація талібів зіткнулася з повстанським рухом з моменту захоплення влади у серпні 2021 року, коли ІДІЛ/ДАІШ здійснило десятки терактів у Кабулі та інших частинах країни.

Таліби також стверджували, що під час операцій по всій країні було вбито сотні бойовиків ІДІЛ.

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