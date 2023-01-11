Внаслідок вибуху біля міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі загинули щонайменше п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще кілька отримали поранення в середу внаслідок потужного вибуху біля будівлі міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі, передає УНН.
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Представник кабульської поліції Халід Задран підтвердив вибух, який стався на дорозі поруч із Міністерством закордонних справ, заявивши: «П'ятьох наших мирних жителів було вбито, кілька людей отримали поранення».
«Ісламський Емірат засуджує такий безцільний і боягузливий напад на мусульман. Винних буде знайдено і покарано за свої злочини», - йдеться у заяві.
Проте місцеве видання AmuTelevision з посиланням на джерела в МЗС повідомило, що внаслідок вибуху загинули 20 людей, ще 26 отримали поранення.
Раніше у соціальних мережах повідомлялося, що під час вибуху у Міністерстві закордонних справ проходила зустріч із китайськими офіційними особами.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.
Додамо
Адміністрація талібів зіткнулася з повстанським рухом з моменту захоплення влади у серпні 2021 року, коли ІДІЛ/ДАІШ здійснило десятки терактів у Кабулі та інших частинах країни.
Таліби також стверджували, що під час операцій по всій країні було вбито сотні бойовиків ІДІЛ.