В результате взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле погибли по меньшей мере пять человек

Детали

Представитель кабульской полиции Халид Задран подтвердил взрыв, который произошел на дороге рядом с Министерством иностранных дел, заявив: «Пятеро наших мирных жителей были убиты, несколько человек получили ранения».

«Исламский Эмират осуждает такое бесцельное и трусливое нападение на мусульман. Виновные будут найдены и наказаны за свои преступления», - говорится в заявлении.

Однако местное издание AmuTelevision со ссылкой на источники в МИД сообщило, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что во время взрыва в Министерстве иностранных дел проходила встреча с китайскими официальными лицами.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Добавим

Администрация талибов столкнулась с повстанческим движением с момента захвата власти в августе 2021 года, когда ИГИЛ/ДАИШ совершило десятки терактов в Кабуле и других частях страны.

Талибы также утверждали, что в ходе операций по всей стране были убиты сотни боевиков ИГИЛ.