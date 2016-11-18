Через ремонтні роботи на Одеській площі обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопад, рух автотранспорту на виїзді з проспекту Академіка Глушкова в напрямку Жулянського шляхопроводу повністю обмежать. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 19 листопад 2016 року з 07:00 до 23:00 у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на виїзді з проспекту Академіка Глушкова в напрямку Жулянського шляхопроводу буде повністю обмежено.
Об’їзд ділянки робіт можливий через шляхопровід на Одеській площі та вулицею В. Касіяна з виїздом на Кільцеву дорогу.