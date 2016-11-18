Из-за ремонтных работ на Одесской площади ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноябрь, движение автотранспорта на выезде с проспекта Академика Глушкова в направлении Жулянского путепровода полностью ограничат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 19 ноября 2016 года с 07:00 до 23:00 в связи с капитальным ремонтом транспортной развязки на Одесской площади движение автотранспорта на выезде с проспекта Академика Глушкова в направлении Жулянского путепровода будет полностью ограничено.
Объезд участка работ возможен через путепровод на Одесской площади и улице В. Касияна с выездом на кольцевую дорогу.