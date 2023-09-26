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Через ракетний удар рф по Миколаївщині знищено збіжжя на 8 мільйонів гривень - Кім

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок атаки на Миколаїв в агропідприємстві в одному з районів згоріло збіжжя на 8 млн. грн. Станом на зараз немає постраждалих серед цивільного населення, збитків зазнала лише цивільна інфраструктура. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

«В нас є багато пошкоджених вікон і, скажімо так, майна. В тому числі декілька автомобілів, на щастя, без жертв. Так, дійсно, ворог ударив по території міста, скажімо, крилатою ракетою, що я розумію Х-59. Також є інформація, трохи пізніше вони вдарили безпілотником по агропідприємству в одному з районів. Де там збитки нанесли, в нас проінвентаризовано по продуктовій групі, там на 8 мільйонів гривень спалили збіжжя всякого різного. І декілька пожеж було від збитих безпілотників. Також ворог обстріляв Куцурубську громаду, теж без жертв», -  зазначає Віталій Кім.

Також, за словами голови ОВА, це була спланована атака на заздалегідь визначені цілі.

«Є точна інформація куди влучали хто стріляв, чим і таке інше. Тобто це спланована була акція, тому що ворожі безпілотники контролювали влучання», - додає Кім.

Нагадаємо

25 вересня, близько 21:00 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Вночі на 26 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу «Shahed-136/131». Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві.

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