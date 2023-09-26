Из-за ракетного удара рф по Николаевщине уничтожено зерна на 8 миллионов гривен - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате атаки на Николаев в агропредприятии в одном из районов сгорело зерна на 8 млн. грн. По состоянию на сейчас нет пострадавших среди гражданского населения, убытки понесла только гражданская инфраструктура. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН.
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«У нас есть много поврежденных окон и, скажем так, имущества. В том числе несколько автомобилей, к счастью, без жертв. Да, действительно, враг ударил по территории города, скажем, крылатой ракетой, что я понимаю Х-59. Также есть информация, чуть позже они ударили беспилотником по агропредприятию в одном из районов. Где там ущерб нанесли, у нас проинвентаризировано по продуктовой группе, там на 8 миллионов гривен сожгли зерна всякого разного. И несколько пожаров было от сбитых беспилотников. Также враг обстрелял Куцурубскую громаду, тоже без жертв», - отмечает Виталий Ким.
Также, по словам главы ОВА, это была спланированная атака на заранее определенные цели.
«Есть точная информация куда попадали кто стрелял, чем и так далее. То есть это спланированная была акция, потому что вражеские беспилотники контролировали попадания», - добавляет Ким.
Напомним
25 сентября, около 21:00 город Николаев подвергся ракетному удару. Ночью на 26 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть ударных дронов типа «Shahed-136/131». В результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии.