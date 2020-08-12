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Ізраїлю контратакував цілі ХАМАС у Газі через повітряні кулі з вибухівкою

Ізраїлю контратакував цілі ХАМАС у Газі через повітряні кулі з вибухівкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ізраїль завдав ударів по цілям ХАМАС (палестинський ісламістський рух) в секторі Газа у відповідь на повітряні кулі з вибухівкою, що спричинили понад 60 підпалів. Про це пише Times of Israel, передає УНН.

“Ізраїльські вертольоти і танки на початку середи атакували щонайменше три об’єкти в секторі Газа у відповідь на стрімкі повітряні атаки, які спровокували понад 60 пожеж в Ізраїлі, повідомили у армії оборони Ізраїлю”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удари були поцілені на “військову базу, підземну інфраструктуру і спостережні пости, що належать ХАМАС, а також “що ці удари були нанесені у відповідь на запуск на ізраїльську територію повітряних куль з прикріпленою вибухівкою, які відновились після тривалої перерви на минулому тижні”.

“Удари були нанесені через кілька годин після того, як ізраїльські лідери погрожували керівництву ХАМАСу, що Ізраїль зробить „силові“ дії, якщо повітряні кулі з вибухівкою не будуть взяті під контроль”, — пише видання.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що анексія Західного берегу Йордану за “планом Трампа” — “не на часі, адже усі зайняті”.

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