Израиль контратаковал цели ХАМАС в Газе из-за воздушных шаров со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Израиль нанес удары по целям ХАМАС (палестинское исламистское движение) в секторе Газа в ответ на воздушные шары с взрывчаткой, повлекших более 60 поджогов. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.
“Израильские вертолеты и танки в начале среды атаковали минимум три объекта в секторе Газа в ответ на стремительные воздушные атаки, которые спровоцировали более 60 пожаров в Израиле, сообщили в армии обороны Израиля”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары были нанесены по “военным базам, подземной инфраструктуре и наблюдательным постам, принадлежащих ХАМАС”, а также “что эти удары были нанесены в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, которые возобновились после длительного перерыва на прошлой неделе”.
“Удары были нанесены через несколько часов после того, как израильские лидеры угрожали руководству ХАМАСа, что Израиль применит „силовые“ действия, если воздушные шары со взрывчаткой не будут взяты под контроль”, — пишет издание.
Напомним, Израиль заявил, что аннексия Западного берега Иордана по “плану Трампа” — “не актуальна, ведь все заняты”.