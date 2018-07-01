Через потоп у Чернігові у гуртожитку розмістили 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Чернігові відселили жителів, чиї будинки постраждали від негоди. Так, 26 осіб поселили до гуртожитку, ще 6 осіб – до КЗ "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2". Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.
На засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала, що найбільше від стихії постраждали будинки по вул. Декабристів, 8 та Тeкстильникiв, 23, а їх мешканці потребують відселення.
"26 осіб, серед яких 4 дітей, поселені в гуртожиток професійного будівельного ліцею, ще 6 осіб доставлені для проживання до комунального закладу "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2". Решта громадян з аварійних будинків була відселена до родичів", – йдеться в повідомленні.
Крім того, у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 з 9:00 до 17:00 організовано збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих.
Станом на 14:00 для проведення аварійно-рятувальних робіт з випомпування води по вул. Десняка, 60, та Ватутіна, 50 залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу рятувальників міста.
Нагадаємо, внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.