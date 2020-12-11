Через пандемію скасовано чемпіонат Європи з фігурного катання

Повідомляється, що ситуація із пандемією коронавірусу стала причиною такого рішення.

"Рада ISU на своєму засіданні 10 грудня вирішила скасувати чемпіонат Європи з фігурного катання, який мав відбутися в Загребі (Хорватія) 25-31 січня 2021 року та чемпіонат світу з синхронного катання серед юніорів, який мав відбутися в Ліоні (Франція) 12-13 березня 2021 року. Скасовано також фінал Гран-прі сезону 2020/21, який вже був перенесений із запланованої дати 10-13 грудня 2020 року в Пекіні. Зазначені рішення ухвалено з огляду на погіршення ситуації з пандемією COVID-19 в усьому світі і, як наслідок, зростаючих ризиків для організаторів та учасників", – йдеться у повідомленні.

Крім того відзначимо, що рада "ISU" вирішила поки що не скасовувати чемпіонат світу з фігурного катання-2021.