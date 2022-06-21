Через обстріли окупантів на Сумщині горить ліс

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Протягом дня ворог зі своєї території нещадно розстрілював прикордоння Сумщини мінометами, ствольною артилеріїєю та реактивними системами залпового вогню.

Прикордонники зафіксували більше 110 вибухів на українській території.

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“За попередніми даними людських жертв не зафіксовано. Внаслідок обстрілів на декількох ділянках відбулося займання лісового масиву”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За добу рашисти вбили 3 жителів Донецької області, ще 2 — поранені.