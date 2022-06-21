Из-за обстрелов оккупантов на Сумщине горит лес
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пограничная служба Украины сообщает, что в течение прошедшего дня рашисты со своей территории расстреливали приграничье Сумщины. Как следствие – загорелся лес. Об этом информирует УНН.
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В течение дня враг из своей территории беспощадно расстреливал приграничье Сумщины минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.
Пограничники зафиксировали более 110 взрывов на украинской территории.
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“По предварительным данным человеческих жертв не зафиксировано. В результате обстрелов на нескольких участках произошло возгорание лесного массива”, — говорится в сообщении.
Напомним
За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 — ранены.