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13:44 • 38077 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 66746 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58882 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37862 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обстрелов оккупантов на Сумщине горит лес

Из-за обстрелов оккупантов на Сумщине горит лес

Киев • УНН

 • 352455 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Пограничная служба Украины сообщает, что в течение прошедшего дня рашисты со своей территории расстреливали приграничье Сумщины. Как следствие – загорелся лес. Об этом информирует УНН.

Подробности

В течение дня враг из своей территории беспощадно расстреливал приграничье Сумщины минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Пограничники зафиксировали более 110 взрывов на украинской территории.

Цитата

“По предварительным данным человеческих жертв не зафиксировано. В результате обстрелов на нескольких участках произошло возгорание лесного массива”, — говорится в сообщении.

Напомним

За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 — ранены.

Украинские Национальные Новости

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